قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بزيارة الجناح المخصص للوزارة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس للاطلاع على الإصدارات الموجودة بالمعرض وورش العمل التدريبية المنفذة للطلائع المترددين على المعرض في مجال الثقافة والفنون والرسم.
ويضم جناح وزارة الشباب بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في يوبيلهالذهبي مجموعة من الإصدارات التى تطلقها الوزارة منها إصدارات خاصة بمسابقة إبداع، وإصدارات عن النشء الصغير وكيفية الادخار والمشروعات التراثية، بالإضافة إلى الدليل الرياضى لاستخدام الرياضة وتأثيرها، بجانب الإصدارات الإبداعية الخاصة بالشباب.
وأكد الدكتور أشرف صبحي الحرص على الاطلاع والمعرفة
وكان وزير الشباب والرياضة قد التقى مع مجموعة من الشباب والفتيات المترددين على معرض القاهرة الدولى للكتاب، وذلك في قاعة الشباب والمبادرات بالمعرض للحديث حول جهود الوزارة نحو رعاية وتبني المبادرات الشبابية.
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف صبحي يزور جناح الوزارة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.