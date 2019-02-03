أشرف صبحي يزور جناح الوزارة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بزيارة الجناح المخصص للوزارة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس للاطلاع على الإصدارات الموجودة بالمعرض وورش العمل التدريبية المنفذة للطلائع المترددين على المعرض في مجال الثقافة والفنون والرسم.

ويضم جناح وزارة الشباب بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في يوبيله

الذهبي مجموعة من الإصدارات التى تطلقها الوزارة منها إصدارات خاصة بمسابقة إبداع، وإصدارات عن النشء الصغير وكيفية الادخار والمشروعات التراثية، بالإضافة إلى الدليل الرياضى لاستخدام الرياضة وتأثيرها، بجانب الإصدارات الإبداعية الخاصة بالشباب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي الحرص على الاطلاع والمعرفة

والكتابة والقراءة انطلاقا من تنمية الوعى الثقافي لدى النشء والشباب، وذلك من خلال مجموعة من المشروعات والأنشطة، وكذا المشاركة بجناح خاص للوزارة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب الذى يعد علامة ثقافية بارزة بالمجتمع.

وكان وزير الشباب والرياضة قد التقى مع مجموعة من الشباب والفتيات المترددين على معرض القاهرة الدولى للكتاب، وذلك في قاعة الشباب والمبادرات بالمعرض للحديث حول جهود الوزارة نحو رعاية وتبني المبادرات الشبابية.