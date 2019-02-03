راشفورد أفضل لاعب في شهر يناير

راشفورد

كتبت: سارة جاب الله

توج ماركوس راشفورد بجائزة أفضل لاعب في يونايتد خلال الشهر للمرة الأولى هذا الموسم، وذلك بعد أن لعب دورًا محوريًا في مسيرة يونايتد الخالية من الهزائم طوال يناير.

كانت هذه أشرس معركة شهدناها على الفوز بجائزة أفضل

لاعب في الشهر حتى الآن هذا الموسم ولكن راشفورد تمكن من الفوز بأول جائزة في عام 2019 بعد أن حصل على 38% من الأصوات، متفوقًا بهامش بسيط علىبول بوجبا الذي حصل على 36% من الأصوات. المرشح الثالث والأخير فيكتور ليندلوف حصل على 26% من الأصوات التي أدلى بها المشجعون في استفتاء الموقع الرسمي للفريق.

هذه هي المرة الأولى التي يفوز بها راشفورد، والذي ترشح كذلك لجائزة ديسمبر، بجائزة أفضل لاعب في الشهر منذ سبتمبر 2016.