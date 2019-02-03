راشفورد أفضل لاعب في شهر يناير

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توج ماركوس راشفورد بجائزة أفضل لاعب في يونايتد خلال الشهر للمرة الأولى هذا الموسم، وذلك بعد أن لعب دورًا محوريًا في مسيرة يونايتد الخالية من الهزائم طوال يناير.
كانت هذه أشرس معركة شهدناها على الفوز بجائزة أفضللاعب في الشهر حتى الآن هذا الموسم ولكن راشفورد تمكن من الفوز بأول جائزة في عام 2019 بعد أن حصل على 38% من الأصوات، متفوقًا بهامش بسيط على
هذه هي المرة الأولى التي يفوز بها راشفورد، والذي ترشح كذلك لجائزة ديسمبر، بجائزة أفضل لاعب في الشهر منذ سبتمبر 2016.
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