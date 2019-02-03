خالد بوطيب يقود هجوم الزمالك أمام جورماهيا الكيني

الزمالك كتب - مصطفى جويلي أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل فريقه لخوض مباراة جورماهيا الكيني، في افتتاح دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي سوف تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصرًا. وضم تشكيل الزمالك كلا من : في حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش في خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبدالله جمعة - حمدي النقاز في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود كهربا - إبراهيم حسن- يوسف أوباما في خط الهجوم خالد بوطيب يتواجد على دكة البدلاء : عماد السيد - محمد عبدالغني - بهاء مجدي - حازم إمام - محمود عبدالعزيز - عمر السعيد - حميد أحداد

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