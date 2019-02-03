بنزيمة وبيل يقودان قائمة ريال مدريد لمباراة الأفيس

سولاري المدير الفني لريال مدريد كتبت- سارة جاب الله أعلن الأرجنتيني سنتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد القائمة التي يخوض بها لقاء الأفيس اليوم الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري الأسباني الممتاز. منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري الأسباني الممتاز. واستدعى سولاري 20 لاعبًا في قائمة لاعبي ريال مدريد المستدعين للمباراة: حراسة المرمى: نافاس، كورتوا وألتوب. خط الدفاع: راموس، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ريجيلون وخابي سانشيز. خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، يورنتي، أسينسيو، إيسكو وسيبايوس. خط الهجوم: ماريانو، بنزيمة، بيل، لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور.

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