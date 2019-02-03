أشرف صبحي: بيع تذاكر أمم أفريقيا إلكترونياً..وإلغاء الدوري مرفوض

اشرف صبحى

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم:

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: إن تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، سيتم طرحها إلكترونيًّا لإتاحة الفرصة أمام الجميع لحجز التذاكر أون لاين بعيدًا عن أى مجال للتلاعب أو احتكار التذاكر لفئات محددة.

وأشار وزير الرياضة أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل الحجز الإلكترونى لتذاكر المباريات فور الانتهاء من تلك المنظومة خلال الفترة القادمة فى إطار الاستعدادات

لاستضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية.

كما أوضح الوزير أنه سيتم إغلاق الاستادات الرياضية المقرر أن تستضيف مباريات البطولة بدايةً من اليوم، وذلك لتجهيزها وإعدادها للبطولة من حيث رفع كفاءة الإضاءة وأرضية الملاعب.

وعن جودة تصوير مباريات البطولة وحفل الافتتاح، أكد الوزير أنه سيتم الاستعانة فى حفل الافتتاح بشركات عالمية لها

خبرة فى هذا المجال للخروج بالمحفل الأفريقي بالشكل الذى يليق باسم مصر، وعن مشاكل التصوير التلفزيونى للمباريات، أكد أن هذه المنظومة يتم دراستها حاليًّا واختيار الشكل المناسب للتصوير الاحترافى والعالمى لاسيما بعد رفع كفاءة الإضاءة داخل الاستادات ومناطق تمركز الكاميرات.

وفى نهاية حديثه، أكد وزير الشباب والرياضة بأنه لا مجال للحديث عن إلغاء الدورى المصري فى الوقت الحالى، وأن هذا الكلام مرفوض حيث يستكمل الدورى وفقًا للنظام المتبع الذى يسير عليه من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.