رياضة | دي فرانشسيكو يستقر على الخطة التي سيواجه بها ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي فرانشسيكو يستقر على الخطة التي سيواجه بها ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقرير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، أن أوزيبيو دي فرانشيسكو مدرب فريق روما الإيطالي، قد استقر بصورة نهائية، على الخطة التي سيواجه بها نظيره ميلان، اليوم في بطولة الدوري الإيطالي، في تمام الساعة 9.30 مساءًا، على ملعب الأولمبيكو.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لاباجينا رومانيستا"، فإن دي فرانشيسكو ومع الغيابات الثقيلة في فريقه ضد ميلان، قد قرر أن يلعب برسم الخطة (4-3-3)، ليخلق توازنًا في صفوف فريقه.

ومن المقرر أن يكون دافيد سانتون مفضل على كارسدورب في خط الوسط، وكذلك دي روسي يكون رفقه بيليجريني وزانيولو، بينما سيكون فلورينزي متقدمًا أكثر، وتم تأكيد الثنائي ستيفان شعراوي وإيدين دزيكو للهجوم.