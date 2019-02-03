رياضة | ثورة في روما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثورة في روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهدت الفترة الماضية، تراجع ملحوظ في المستويات التي يقدمها الدولي الصربي ألكساندر كولاروف، مدافع فريق روما الإيطالي، حتى اشتعلت الأمور بعد خسارة روما بسباعية من فيورنتينا، مما جعله محل انتقاد من الجيمع.ووفقًا لما ذكرته صحيفة "كوريرا ديلا سيرا" الإيطالية، فإنه يبدو أن اللاعب الأكثر بغض للجماهير الرومانيستا في الفتره الأخيرة هو كولاروف، حيث أن علاقته بالجماهير سيئه للغاية.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد أداء كولاروف المتواضع في فيرنزي، فقد صارت الجماهير متحاملة عليه أكثر من السابق، وبالأمس وجهت عبارات قاسية ضده عن طريق كتابات جدارية في أحياء العاصمة الإيطالية.
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