رياضة | خطة جديدة من مدرب روما لحل أزمة خط الوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة جديدة من مدرب روما لحل أزمة خط الوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن المدير الفني لفريق روما الإيطالي أوزيبيو دي فرانشيسكو، يُعوِل على عودة عنجم الوسط دنييلي دي روسي اليوم أمام ميلان، في ظل غياب كريستانت ونزونزي.

وبحسب ماذكرته صحيفة "كوريرا ديلا سيرا" فقد أصبح وجود دي روسي رفقه بليجريني أمر جوهري، وقد صرح دي فرانشيسكو قائلاً: "أتمنى أن يقدم دي روسي أداء يساعد الفريق بشكل عام وأن يتمكن من البقاء في الملعب ليكون مدرب الفريق في المباراه، هذها أمر مهم لي حالياً".