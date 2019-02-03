رياضة | خطة جديدة من مدرب روما لحل أزمة خط الوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة جديدة من مدرب روما لحل أزمة خط الوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبحسب ماذكرته صحيفة "كوريرا ديلا سيرا" فقد أصبح وجود دي روسي رفقه بليجريني أمر جوهري، وقد صرح دي فرانشيسكو قائلاً: "أتمنى أن يقدم دي روسي أداء يساعد الفريق بشكل عام وأن يتمكن من البقاء في الملعب ليكون مدرب الفريق في المباراه، هذها أمر مهم لي حالياً".
وأضاف: "ما اشك فيه هو كيف سيبقى في الملعب وصموده فهو عائد من الإصابة ولم يلعب ابداً لكن يتدرب بشكل ممتاز وايجابي".
وأكمل: "الاجواء في العاصمه ثقيله,بعد خسارة الكأس، وأمام ميلان يتوقع حضور أكثر من 40 ألف مشجع، ولا يعرف كيف ستكون تحيه الجماهير للاعبين بالذات وقت ذكر التشكيله، الأكيد ان الوحيد الذي سيتلقى التصفيق والترحيب هو دي روسي لعودته من الإصابه بعد 3 اشهر".
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