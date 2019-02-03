رياضة | مانشستر يونايتد يمنح سولشاير صلاحيات واسعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يمنح سولشاير صلاحيات واسعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الاحد، ان مسؤولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قرروا منح المدير الفني للفريق أولي جونار سولشايرن خلال الفترة المقبلة.ووفقًأ لما ذكرته صحيفة "صن سبورت" البريطاينة، فمن المقرر أن يكون لسولشاير كلمة مسموعة في صفقات مانشستر يونايتد المقبلة حتى وإن لم يكن هو المدرب القادم.
وأشارت الصحيفة بحسب ما علمته مصادرها أن إدارة النادي العريق تجهّز مبلغ ضخم يصل إلى 200 مليون جنيه استرليني لسوق الانتقالات الصيفية.
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