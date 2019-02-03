رياضة | تعرف على أبرز أرقام الخاصة بمواجهة مان يونايتد وليستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أبرز أرقام الخاصة بمواجهة مان يونايتد وليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقى اليوم الأحد، فريقي مانشستر يونايتد ونظيره ليستر سيتي، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب كينج باور، في الساعة 4.05 عصرًا.

وتعادل الشياطين الحُمر في مباراتهم الأخيرة أمام بيرنلي في الدوري بهدفين لمثلهم، ليرفع الفريق رصيده للنقطة 45 ويظل في المركز السادس، وبعد 24 مباراة استطاع الحمر تحقيق الانتصار في 13 انتصار وتعادلوا في ست وخسروا خمس مباريات.

ويعيش ليستر سيتي موسمًا متواضعًا، فمنذ انطلاقة الموسم وحتى الآن يحتل المركز الـ11 برصيد 32 نقطة، بعد أن خاض الفريق 24 مباراة، فاز في تسع مباريات، وتعادل في خمس، وخسر 10 مواجهات.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" أبرز أرقام هذه المباراة، على النحو التالي :

*لم يحقق فريق ليستر سوى انتصارًا وحيدًا ضد مانشستر يونايتد في آخر 21 مواجهة بين الفريقين في مختلف المسابقات (16 خسارة & 4 تعادل) - الفوز الوحيد كانت بنتيجة 5-3 في سبتمبر 2014.

*لم يفز فريق ليستر سيتي سوى بـ 4 مباريات على أرضه هذا الموسم، وهو رابع أسوأ مجموع في المسابقة بعد هدرسفيلد وكريستال بالاس وساوثهامبتون.

*إن خسر ليستر سيتي اليوم فستكون هي الخسارة الثالثة على التوالي على أرضه، وستكون أول مرة يخسر فيها الفريق 3 مباريات متتالية على أرضه منذ 2014.

*يعتبر فريق ليستر سيتي أكثر فريق في الدوري حصد نقاط في مباريات كان خاسرًا فيها ثم عاد بالنتيجة سواءً تعادل أم فوز: 13 نقطة.