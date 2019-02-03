رياضة | "بوطيب" يقود الزمالك أمام جورماهيا الكيني في الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بوطيب" يقود الزمالك أمام جورماهيا الكيني في الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الزمالك في مهمة صعبة في أدغال إفريقيا

يسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم والخروج من ملعب "موي ستاديوم" بنتيجة إيجابية لاقتناص صدارة المجموعة منذ الجولة الأولى.

وضع مسئولو الزمالك مكافآت مضاعفة للاعبين حال تحقيق الفوز خارج الأرض في دور المجموعات، لتحفيز اللاعبين والشد من آزرهم على تحقيق الانتصار.

ويرغب مسئولو الزمالك في حصد النقاط الـ9 الكاملة في الدور الأول من دور المجموعات وذلك لعدم الدخول في حسابات معقدة بالإضافة إلى خوض لقائين خارج الأرض في الدور الثاني من دور المجموعات وهو ما يزيد من صعوبة المنافسة.

واستدعى الجهاز الفني للزمالك للقاء اليوم كل من : محمود عبد الرحيم جنش- عماد السيد - عمر صلاح - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الغني - بهاء مجدي - عبد الله جمعه - حازم امام - حمدي النقاز - طارق حامد - فرجانى ساسي - محمد حسن - محمود عبد العزيز - محمود عبد المنعم كهربا - ابراهيم حسن - يوسف اوباما - محمد عنتر - عمر السعيد - خالد بو طيب - حميد أحداد.

وعلى الجانب الأخر يأمل فريق جورماهيا الكيني في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز على الزمالك وخطف صدارة ترتيب المجموعة الرابعة.

كريستيان جروس يتغزل في ثنائي الزمالك رغم استبعادهما

كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك للإدارة البيضاء عن عدم وجود مشكلة بينه وبين أيمن حفني ومصطفى فتحي لاعبا الفريق.

وبرر الخواجة لهم استبعاد الثنائي في الفترة الأخيرة لعدم جاهزية مصطفى فتحي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وجاء تحفظ الخواجة على أيمن حفني بسبب إصاباته المتكررة لكنه حاول في الأيام الماضية تجهيزهما وحال اكتمال فورمتهما أكد للإدارة أنه سيعتمد عليهما في التشكيلة الأساسية للفريق.

وأشاد بالإمكانيات العالية التي يتمتع بها الثنائي والموهبة الكبيرة لهما وشدد على أنه مع اكتمال جاهزيتهما سيتم الاعتماد عليهما في التشكيلة الأساسية للفريق.