رياضة | مانشستر يونايتد يفكر في تعيين مدير رياضي لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يفكر في تعيين مدير رياضي لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن مسؤولي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يهدفوا للحفاظ على النجاحات التي يحققها المدير الفني أولي جونار سولشاير منذ توليه تدريب المانيو.ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يفكرون بتعيين مدير رياضي من داخل النادي بعد أن أظهر عمل سولشاير المثير للإعجاب أهمية أن يكون الشخص ذو معرفة بالنادي وثقافته.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدودوارد، المدير التنفيذي للشياطين الحمر، يواصل تقييم خياراته المحلية والخارجية لكنه لن يتجاهل من هم في النادي.
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