رياضة | صرف مستحقات حكام القسم الأول والثاني والثالث عن الموسم الحالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صرف مستحقات حكام القسم الأول والثاني والثالث عن الموسم الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح بدء صرف مستحقات حكام القسم الأول والثاني والثالث عن الموسم الحالي غدا الإثنين بمقر اللجنة الرئيسية . وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد قد قامت بصرف مبلغ 2 مليون جنيه من مستحقات حكام القسم الأول والثاني والثالث عن الموسم الحالي المتأخرة لدى الاتحاد . وعلى السادة رؤساء وسكرتيري اللجان الفرعية التواجد داخل اللجنة الرئيسية لبدء صرف المستحقات بعد اعتمادها من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة .

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