رياضة | هيريرا: نركز على مواجهة ليستر فقط.. وحدث لنا تغير جذري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيريرا: نركز على مواجهة ليستر فقط.. وحدث لنا تغير جذري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبسؤوال هيريرا.. هل تحلمون كما تحلم الجماهير بالفوز ببطولة هذا الموسم؟ أجاب: "بالطبع. يُسمح لنا بأن نحلم وكرة القدم عبارة عن أحلام تسعى لتحقيقها، ولكن في نفس الوقت علينا ألا نفقد تركيزنا، الآن كل ما يهم هو مباراة ليستر سيتي، مباراة مهمة جدًا، ثم فولهام إن لم أكن مخطئًا هي المباراة التالية".
واختتم قائلاً: "قبل شهرين من الآن لم نكن نتخيّل بأننا سنكون على بعد نقطتين فقط من صاحب المركز الرابع، لذا علينا أن نركز على مباراة ليستر الآن كي تقودنا للنجاح".
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