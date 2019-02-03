رياضة | أول رد من "الحكومة" على إلغاء الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من "الحكومة" على إلغاء الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فكرة إلغاء مسابقة الدوري المصري لموسم 2018/2019، بسبب تنظيم أمم إفريقيا 2019 بمصر.

وقال ممثل الحكومة المصرية على هامش ندوة "جهود وزارة الشباب والرياضة في دعم المبادرات الشبابية" إنه سيتدخل فورَا حال التفكير من قريب أو بعيد في إلغاء الدوري المصري.

وشدد وزير الرياضة على أن إلغاء الدوري المصري في التوقيت الحالي مرفوض من الأساس خاصة أن العالم كل ينظر إلى مصر قبل تنظيم أمم إفريقيا 2019.

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كانت أزمة قد اشتعلت بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على تحديد المباريات المؤجلة في الدوري المصري مما دفع اتحاد الكرة لدعوة الأندية للاجتماع لحل الأزمة وسط أنباء عن إمكانية إلغاء المسابقة.

الأهلي يرد على تصريحات كريستيان جروس

رد طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي – بشكل غير مباشر – على تصريحات كريستيان جروس المدير الفني للزمالك التي قال فيها إن بطولة الكونفيدرالية هي الأقوى في قارة إفريقيا هذا الموسم.

وأكد طارق سليمان في تصريحات إذاعية أن بطولة دوري أبطال إفريقيا هي الأقوى في القارة نظرًا للاهتمام الكبير بها وتصنيف الأندية إلى جانب أنها تؤهل لكأس العالم للأندية.

وأشار طارق سليمان إلى أن بطولة كأس الكونفيدرالية تلي دوري أبطال إفريقيا في التصنيف ولكن في بعض الأحيان تكون أقوى من بطولة دوري الأبطال بحسب قوة الأندية المشاركة فيها.

حسين الشحات.. الغالي ثمنه فيه (أرقام)

احتاج حسين الشحات صانع ألعاب النادي الأهلي الجديد إلى 572 دقيقة ليأسر قلوب جماهير القلعة الحمراء.

وشارك حسين الشحات في 5 مباريات مع الأهلي حتى الآن كان آخرها أمام سيمبا التنزاني أمس في دوري أبطال إفريقيا.

وسجل حسين الشحات مع الأهلي هدفين وصنع 3 أهداف حتى الآن ليثبت مقولة إن الغالي ثمنه فيه بعد ضمه من العين الإماراتي مقابل 90 مليون جنيه في انتقالات يناير.

وصنع حسين الشحات 3 أهداف أمام سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وقام بـ7 مراوغات ناجحة وبلغت دقة تمريراته 90 %

الدوري المصري يشتعل بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 45 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 33 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- المقاولون العرب 28 نقطة

6- الإنتاج الحربي 27 نقطة

7- المصري البورسعيدي 25 نقطة

8- طلائع الجيش 24 نقطة

9- سموحة 24 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة

11- الإسماعيلي 23 نقطة

12- الجونة 22 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- إنبي 21 نقطة

15- النجوم 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه

عاجل.. الأهلي يرفع أسعار العضوية رسميا

عقدت لجنة العضوية بالنادي الأهلي برئاسة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة وعضوية طارق قنديل عضو المجلس اجتماعًا في حضور خالد الدرندلي، أمين الصندوق وعماد حلمي المدير المالي مع عدد من مندوبي بعض البنوك؛ للتنسيق والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن المساهمة في تقسيط العضوية للراغبين في الحصول عليها.

وتبلغ قيمة العضوية العاملة للنادي الأهلي حاليًا 350 ألف جنيه ترتفع إلى 500 ألف جنيه مع أول فبراير، وكذلك الأمر بالنسبة لعضوية فرع الشيخ زايد التي تبلغ حاليا 125 ألف جنيه وترتفع إلى 175 ألفا في أول فبراير المقبل، فيما تبلغ عضوية فرع التجمع الخامس 200 ألف جنيه.

وأكد إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس اللجنة على أن مجلس الإدارة سيبدأ تنفيذ قرار زيادة قيمة العضوية أول فبراير المقبل من 350 ألف جنيه إلى 500 ألفًا.

وأضاف أن البعض طالب بتأجيل فكرة زيادة قيمة العضوية لعدة أشهر، لكن هذا أمر صعب للغاية، ولن يحدث؛ لأن الجمعية العمومية العادية الأخيرة أقرّت زيادة العضوية ابتداءً من أول فبراير المقبل، لذا لا يمكن التراجع عن هذا القرار أو تأجيله.

وأوضح أن الإقبال على الاشتراك في عضوية النادي خلال الفترة الماضية شهد تقدمًا كبيرا، مؤكدا، أن اسم الأهلي بجانب الخدمات الجيدة التي يتم تقديمها للأعضاء جعل الإقبال غير مسبوق في الفترة الأخيرة للحصول على العضوية.

يذكر أن مجلس إدارة الأهلي يحرص على توفير كل سُبل المعاونة أمام المُغتربين الراغبين في الحصول على العضوية، حيث يتعين على المقيمين خارج مصر إرسال توكيل رسمي لأحد الأشخاص نيابة عنه، مع تقديم جميع الأوراق المطلوبة حتى يحصل على العضوية قبل زيادتها اعتبارا من أول فبراير.