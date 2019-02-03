رياضة | ماتيتش يكشف عن طموحات مان يونايتد هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماتيتش يكشف عن طموحات مان يونايتد هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الدولي الصربي نيمانيا ماتيتش ن لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على طموحات فريقه الكبيرة ها الموسم، وأنهم يهدفون لتحقيق أقصى نجاحات ممكنة هذا الموسم.

وقال ماتيتيش في تصريحات صحيفة، على هامش مرا الشياطين الحمر: "ندرك مدى صعوبة جدول الفريق قريبًا لكننا لا نركز إلا على المباراة القادمة وهي مباراة ليستر سيتي. وفي نفس الوقت سنكون على استعداد للجدول الصعب بعد ذلك".

وأضاف قائلاً: "لن نفكر فيما لم يحن وقته بعد، سنمضي مباراة بمباراة ثم سنرى، لكن لدينا ثقة بقدرتنا على تحقيق الكثير".