رياضة | ماتيتش يكشف عن طموحات مان يونايتد هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماتيتش يكشف عن طموحات مان يونايتد هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد النجم الدولي الصربي نيمانيا ماتيتش ن لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على طموحات فريقه الكبيرة ها الموسم، وأنهم يهدفون لتحقيق أقصى نجاحات ممكنة هذا الموسم.وقال ماتيتيش في تصريحات صحيفة، على هامش مرا الشياطين الحمر: "ندرك مدى صعوبة جدول الفريق قريبًا لكننا لا نركز إلا على المباراة القادمة وهي مباراة ليستر سيتي. وفي نفس الوقت سنكون على استعداد للجدول الصعب بعد ذلك".
وأضاف قائلاً: "لن نفكر فيما لم يحن وقته بعد، سنمضي مباراة بمباراة ثم سنرى، لكن لدينا ثقة بقدرتنا على تحقيق الكثير".
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