كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يحدد شروط رحيل بوتشيتينو لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سيتنافس نادي ريال مدريد الإسباني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وتشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.
ويُقدم بوتشيتينيو أداءً مميز مع نادي توتنهام، مما دفع ريال مدريد للتفكير في التعاقد معه في صيف 2019 لخلافة المدرب الأرجنتيني سولاري.
ويرغب تشيلسي في التعاقد مع بوتشيتينيو كذلك بسبب هبوط مستوى البلوز مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، حيث ستتم إقالة ساري إذا لم يتأهل تشيلسي لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وسيكون إلزامًا على أي ناد دفع مبلغ مالي فوق الـ50 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع بوتشيتينيو والمتبقي له 4 سنوات في عقده الحالي مع توتنهام.
قائمة ريال مدريد لمواجهة ألافيس
أعلن سولاري المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".
وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :-
حراسة المرمى : نافاس - كورتوا - ألتوبي
خط الدفاع : كارفخال - ناشتو - مارسيلو - أوراديزولا - ريجيولين - سانشيز
خط الوسط : مودريتش - كاسيميرو - لورينتي - أسينسيو - إيسكو - سيبايوس
خط الهجوم : ماريانو - بنزيمة - جاريث بيل - فاسكيز - فينسيوس جونيور.
ثلاثي ريال مدريد مهددين بالغياب عن ديربي مدريد للإيقاف
كشفت تقارير صحفية إسبانية بأنه من المحتمل أن يفقد ريال مدريد 3 من لاعبيه أثناء مواجهة أتلتيكو مدريد السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإسباني على ملعب واندا ميترو بوليتانو.
وأفاد موقع البرنابيو ديجيتال بأن سيرجيو راموس ولوكا مودريتش وناتشو هيرنانديز مهددون بالغياب عن ديربي مدريد بسبب البطاقات الصفراء.
وأشار الموقع الإسباني إلى أن سانتياجو سولاري المدير الفني للفريق قد لا يخاطر براموس وناتشو في مباراة ألافيس غدًا في الليجا.
يذكر أن ريال مدريد سيواجه ألافيس غدًا الأحد في إطار منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري على ملعب سانتياجو برنابيو.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | توتنهام يحدد شروط رحيل بوتشيتينو لريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.