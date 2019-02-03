رياضة | توتنهام يحدد شروط رحيل بوتشيتينو لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يحدد شروط رحيل بوتشيتينو لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيتنافس نادي ريال مدريد الإسباني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وتشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

ويُقدم بوتشيتينيو أداءً مميز مع نادي توتنهام، مما دفع ريال مدريد للتفكير في التعاقد معه في صيف 2019 لخلافة المدرب الأرجنتيني سولاري.

ويرغب تشيلسي في التعاقد مع بوتشيتينيو كذلك بسبب هبوط مستوى البلوز مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، حيث ستتم إقالة ساري إذا لم يتأهل تشيلسي لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وسيكون إلزامًا على أي ناد دفع مبلغ مالي فوق الـ50 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع بوتشيتينيو والمتبقي له 4 سنوات في عقده الحالي مع توتنهام.

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