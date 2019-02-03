رياضة | سولشاير يكشف عن سر النتائج الإيجابية للمان يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يكشف عن سر النتائج الإيجابية للمان يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال سولشاير في تصريحات صحفية، على هامش مران المان يونايتد: "لدي فريق مُساعد مُذهل مكون من فيلان ومكينا وكاريك وديمبسي وكذلك مدرب الحراس ايميليو ألفاريز، وعندما نعمل سويًا ويكون هناك استجابة من اللاعب فستأتي النتائج وسيأتي أسلوب اللعب وتلك إيجابية كبيرة للنادي. الأمر لا يتعلق بي أنا وحسب".
وأضاف: "الفضل يعود لطاقم العمل، نحن واللاعبين والجماهير كذلك. في آخر 10 دقائق ضد بيرنلي، الجماهير هي من دفعت اللاعبين، واللاعبون استجابوا لذلك. الأمر لا يتعلق بي وحدي كمدرب، لعبت بهذا الأسلوب أم ذاك، الأمر يتعلق بعملنا سويًا".
وواصل: "في غرف الملابس بعد مباراة بيرنلي كان اللاعبون محبطين للغاية لأنهم لم يكسبوا اللقاء، لكني قلت لهم ’إن كنتم ستلعبون هكذا مع نهاية كل مباراة فإن الجماهير ستحبكم. لقد أبليتم بلاءً حسنًا".
واختتم: "علينا أن نحرص على ألا نضع أنفسنا في مثل موقف مباراة بيرنلي كثيرًا، ولكننا نحب دائمًا (في تاريخنا) الطرق الصعبة أليس كذلك؟".
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