اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الانجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حل العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، ضيفا ثقيلا على نظيره ليستر سيتي مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

لايف bein sport.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي يلا شوت yalla shoot بدون تقطيع

ويفتح استاد كينج باور أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي يوم الأحد القادم 3 فبراير2019، الموافق 28 جمادى الأولى 1440 هجريًا، في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19.

لايف bein sport.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي يلا شوت yalla shoot بدون تقطيع

تعادل الشياطين الحُمر في مباراتهم الأخيرة أمام بيرنلي في الدوري بهدفين لمثلهم، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي، وبهذا التعادل رفع الفريق رصيده للنقطة 45 وظل في المركز السادس وبفارق نقطتين نقاط عن البلوز صاحب المركز الخامس، فبعد 24 مباراة استطاع زملاء بول بوجبا تحقيق الانتصار في 13 انتصار وتعادلوا في ست وخسروا خمس مباريات.

لايف bein sport.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي يلا شوت yalla shoot بدون تقطيع

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي والقنوات الناقلة:

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 25).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : ووكرز ستديوم .

المعلق : حسن العيدروس .

نتيجة مباراة الذهاب : مانشستر يونايتد (2-1) ليستر سيتي.

موعد المباراة :

5:05 مساءاً بتوقيت السعودية .

4:05 مساءاً بتوقيت مصر .

4:05 مساءاً بتوقيت فلسطين .

4:05 مساءاً بتوقيت الأردن.

4:05 مساءاً بتوقيت سوريا .

4:05 مساءاً بتوقيت لبنان .

5:05 مساءاً بتوقيت العراق .

4:05 مساءاً بتوقيت السودان .

5:05 مساءاً بتوقيت اليمن .

4:05 مساءاً بتوقيت ليبيا .

3:05 مساءاً بتوقيت تونس .

3:05 مساءاً بتوقيت الجزائر .

3:05 مساءاً بتوقيت المغرب .

6:05 مساءاً بتوقيت الإمارات.

5:05 مساءاً بتوقيت البحرين.

6:05 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

5:05 مساءاً بتوقيت الكويت .

5:05 مساءاً بتوقيت قطر.

2:05 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

5:05 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

2:05 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

يعيش ليستر سيتي موسمًا لا يحسد عليه حتى الآن في بطولة الدوري، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الفريق أن يحتل المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة خلف بورنموث وواتفورد أصحاب المركزين العاشر والتاسع، فبعد أن خاض الفريق 24 مباراة، فاز في تسع مباريات، وتعادل في خمس، وخسر 10 مواجهات.

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد:-

سيبدأ المدرب أولى سولشاير بنفس الطريقة التي خاض بها المباريات السابقة في البريميرليج، وسيعتمد على ليندلوف وجونز في مركز قلب الدفاع، وسيتولى قيادة خط هجوم الفريق في هذا اللقاء الثلاثي راشفورد، مارسيال، لينجارد.

التشكيل | 4-3-3

دافيد دي خيا

لوك شاو - فيكتور ليندلوف - فيل جونز - آشلي يونج

فريد - بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش

أنطوني مارسيال - ماركوس راشفورد - جيسي لينجارد

التشكيل المتوقع لليستر سيتي:-

سيواصل كلود بويل الاعتماد على نفس طريقته وتشكيلته المعتاد عليها في البريميرليج، ففي حراسة المرمى سيتواجد شمايكل، وأمامه الرباعي تشيلويل، ماجواير، مورجان وبيريرا، وفي الأمام سيعتمد على جيمي فاردي بجانب جيمس ماديسون، مارك أولبرايتون.

التشكيل | 4-3-3

كاسبر شمايكل

بن تشيلويل - هاري ماجواير - ويس مورجان - ريكاردو بيريرا

ويلفريد نديدي - نامباليس ميندي - حمزة تشوديري

جيمس ماديسون - جيمي فاردي - مارك أولبرايتون