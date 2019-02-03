اونلاين | رابط - Yalla Shoot - مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا لايف مباشر اون لاين | يلا شوت مباراة Zamalek اليوم | Yalla Shoot

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بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا يلا شوت | كورة اون لاين | كورة لايف | الاسطورة | جول لايف | اليوم الأحد الثالث من فبراير فى الكونفدرالية الأفريقية بدور المجموعات، وتطمح الجماهير البيضاء في كل مكان مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر في أولى مباريات الزمالك الخارجية فى الكونفدرالية الأفريقية.

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم بث مباشر، يسعى الزمالك فى مواجهة اليوم أمام جورماهيا الكيني إلى تثبيت أقدامه فى صدارة المجموعة والمضي قدما فى حجز مقعد للتأهل لدور الثمانية من الكونفدرالية الأفريقية.

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مشاهدة مباراة الزمالك اليوم وجورماهيا بدون تقطيع، يدخل الزمالك مباراة اليوم فى مجموعة مكونة من بيترو أتلتيكو ونصر حسين داي وجورماهيا الكيني، ويدخل جنش وبهاء مجدي ومحمود علاء وعبد الغني والنقاز وطارق حامد وساسي وابراهيم حسن وأوباما وكهربا وعمر السعيد فى التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك اليوم

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بث مباشر مباراة الزمالك اليوم،تقام مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني فى تمام الساعة الثالثة عصرا، وأفاد مراسل نادي الزمالك إلى استعداد كامل من قبل نادي الزمالك لجورماهيا فى المباراة المقامة اليوم بالجولة الأولى فى الكونفدرالية الأفريقية وسط أنباء عن قيام جروس بالدفع بتشكيل الزمالك الأساسي أمام جورماهيا.

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