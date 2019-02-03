اونلاين | بث حي .. مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار | كول كورة جول

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يحل فريق الكرة الأول بالنادي الزمالك ضيفاً على نظيره جورماهيا الكيني في الجولة الافتتاحية من منافسات دوري المجموعات من كأس الكونفيدرالية الأفريقية مساء يوم الأحد، وذلك لحساب المجموعة الرابعة من البطولة الأفريقية، والتي يأمل فيها الفريق الأبيض تحقيق انطلاقة جيدة بالبطولة الأفريقية.

الزمالك بقيادة جروس تمكن من العبور لدوري المجموعات من كأس الكونفيدرالية عقب تأهله على خساب فريق اتحاد طنجة المغربي، حيث نجح ابناء ميت عقبة في الفوز إياباً على الفريق المغربي بنتيجة 3-1، بعد أن تعادل في مباراة الذهاب بالمغرب بدون أهداف، ليكون الزمالك ضمن دوري المجموعات من كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

أما فريق جورماهيا الكيني فتمكن من أن يتأهل لدوري المجموعات من كأس الكونفيدرالية الأفريقية بتغلبه على فريق نيوستار دي دوالا الكاميروني بهدفين لهدف، قبل أن ينجح في التعادل السلبي خارج دياره ليكون الفريق الكيني أحد الفريق التي تشارك بدوري المجموعات.

موعد مباراة الزمالك وجورماهيا

ومن المقرر أن تُجرى أحداث لقاء الزمالك أمام جورماهيا الكيني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من كأس الكونفيدرالية الأفريقية عصر يوم الأحد في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا

وسوف يتم البث الحي والمباشر لمباراة الزمالك القادمة في كأس الكونفيدرالية الأفريقية أمام جورماهيا عبر شاشة قناة bein SPORTS HD1 بتعليق علي محمد علي.