اونلاين | يلا شوت "ستورز" مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا لايف | كورة لايف | كورة ستار

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يتابع عدد كبير من الجماهير المصرية والعربية خلال الساعات القادمة اللقاء الهام والمرتقب ضمن بطولة الكونفدرالية، والذي يحل فيها نادى الزمالك المصري ضيفا” ثقيلا” على فريق جورماهيا الكينى ، خلال سعى الفريق الابيض الى خوض التجربة الافريقية بنفس آمال وطموحات الدوري المصري والذي يشارك فيه بقوة وخطوات ثابتة والذى يقترب بقوة من التتويج باللقب بعد أن حافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري وحقق نتائج جيدة حتى الان تحت القيادة الفنية للمدرب السويسري كريستيان جروس.

موعد مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني

وأعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية ، على مواصلة متابعة أخبار نادى الزمالك ومتابعة كافة المباريات ونتائج المباريات وفى نفس السياق ليدخل الفريق الابيض بمعسكر مغلق استعداد لنظيره جورماهيا الكينى في إطارق منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية بعد أن استطاع التلب على فريق اتحاد طنجة المغربى خلال مباراتي الذهاب والعودة لدور الـ 32 مكرر من منافسات البطولة الأفريقية.

مباراة الزمالك القادمة

ويحل المارد الأبيض فى المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية والذى تضم كلا” من نصر حسين داى الجزائري وأيضا بترو اتلتيكو الانجولي، ليلاقيبي فريق الزماكل نظيره الكينى فى تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين وفى تمام الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت العالمي جرينتش.

التشكيل المتوقع لنادى الزمالك اليوم

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم “جنش”.

خط الدفاع: بهاء مجدي – محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

خط الهجوم: إبراهيم حسن – يوسف إبراهيم – محمود عبدالمنعم

مهاجم: عمر السعيد.