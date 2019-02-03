اونلاين | لايف .. مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين HD

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يلتقي نادي الزمالك مع فريق جورماهيا الكيني عصر يوم الأحد في مباراة هامة ضمن الجولة الأولى من المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية 2019، نقدم لكم الآن أسماء القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا مباشرة وهل ستكون المباراة منقولة على قناة مفتوحة مجانية أو لا، كما سنتابع معكم تشكيلة الزمالك ضد الفريق الكيني وأهم مجريات اللقاء حتى معرفة النتيجة النهائية للمباراة ومن فاز بها، يذكر أن بعثة نادي الزمالك قد وصلت لمطار نيروبي فجر يوم الجمعة الماضية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا في الكونفدرالية

مباراة اليوم لن تكون منقولة على أي قناة مفتوحة أو مجانية، حيث ستكون القنوات التي تذيع مباراة الزمالك وجورماهيا مباشرة على الهواء هي قناة bein sports HD1 وهي القناة الناقلة حصريا لكل مباريات الكونفدرالية الأفريقية بداية من دور المجموعات حتى المباراة النهائية، مبارة اليوم تقام على ملعب موي بالعاصمة الكينية نيروبي، من الجدير بالذكر أن تلك المجموعة تضم أيضا نصر حسين داي وبترو أتليتكو الأنجولي.

تصريحات جروس

خلال المؤتمر الصحفي للمباراة قال المدير الفني لنادي الزمالك السويسري كريستيان جروس أن بطولة الكونفدرالية هي أقوى بطولة في قارة أفريقيا هذا الموسم، وأضاف نحترم منافسنا جيدا لكننا ندخل مباراة الزمالك وجورماهيا لتحقيق الفوز، مؤكدا أن هدف الفريق الأول تصدر المجموعة والتأهل للدور القدم، وأكد الفريق يحتاج لعشرة نقاط لحسم مسألة التأهل لربع نهائي البطولة.

أسعار تذاكر مباراة الزمالك وجورماهيا في نيروبي اليوم هي 2 دولار لتذكرة الدرجة الموحدة وهو ما يعادل 200 شلن عملة كينيا، بينما بلغ سعر تذكرة المقصورة 5 دولار وهو ما يعادل 500 شلن، هذا وقد رفض رئيس نادي جورماهيا منح 100 تذكرة من الدرجة الموحدة لنادي لزمالك على أن تكون المعاملة بالمثل في القاهرة وقال أن تذاكر الدرجة الموحدة للبيع، يذكر أن جورماهيا قد طبع 10 ألاف تذكرة لتلك المباراة.