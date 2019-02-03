اونلاين | كورة zamalek HD يلا شوت | مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة لايف الزمالك مباشر

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مشاهدة مباراة الزمالك وجور ماهيا لايف اليوم في موقعة من العيار الثقيل من اول مباريات الجولة من دوري المجموعات للمجموعة الرابعة من الكاس الكونفدرالية الافريقية بث مباشر مباراة الزمالك وجور ماهيا بدون تقطيع حيث يحل نجوم القلعة البيضاء على ملعب مركز موى الدولى بكامل النجوم وفي باله انتزاع اهم واول 3 نقاط شاهد مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني الان

ويدخل فريق جور ماهيا المباراة املا انتزاع 3 نقاط معتمدا على انه يلعب في ملعبة وامام جماهيره الفريق الكيني يطمح لتصدر تلك المجموعة لانه يعلم ما قد يواجه مستقبلا في نفس الوقت الذي يريد فيه الزمالك الفوز واعتلاء صدارة المجموعه في مباراة تعد صعبة بالنسبة للملوك حيث انها اول مباراة في دوري المجموعات و خارج الديار مما يجعل الفوز فيها مهمة استثنائية

رابط مشاهدة مباراة الزمالك اليوم في الكأس الكونفدرالية في كينيا امام جور ماهيا اونلاين بدون اعلانات وتنقل المباراة حصريا على بين سبورت 1 ويعلق على المباراة علي محمد علي في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ويمكنكم مشاهدتها مجانا عبر الخليج 365 الرياضي.