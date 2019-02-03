اونلاين | لايف - الأن (بدون تقطيع) مشاهدة مباراة الزمالك جورماهيا اليوم | (كورة لايف) شاهد بث مباشر مباراة الزمالك live ..يلا شوت

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لايف - الأن (بدون تقطيع) مشاهدة مباراة الزمالك جورماهيا اليوم | (كورة لايف) شاهد بث مباشر مباراة الزمالك live ..يلا شوت

يحل الزمالك ضيفًا على فريق جور ماهيا المغربي على ملعب موي الرياضي يوم الأحد القادم 3 فبراير 2019، الموافق 28 جمادى الأولى 1440 هجريًا، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الاتحاد الإفريقي 2018-19.

لايف - الأن (بدون تقطيع) مشاهدة مباراة الزمالك جورماهيا اليوم | (كورة لايف) شاهد بث مباشر مباراة الزمالك live ..يلا شوت

استهل الفارس الأبيض مشواره في الكونفدرالية الإفريقية من دور الـ32 الأول بمواجهة فريق القطن التشادي، وتخطاه في مجموع المبارتين بنتيجة (7-2) وتأهل لدور الـ32 مكرر، ثم قابل فريق اتحاد طنجة المغربي وتغلب عليه بنتيجة (1-3) في مجموع مبارتي الذهاب والإياب، وأوقعت القرعة أبناء ميت عقبة في المجموعة الرابعة رفقة كلًا من نصر حسين داي الجزائري، بترو أتليتكو الأنجولي، جور ماهيا الكيني.

يعتبر الفريق الكيني هو أحد الفرق التي ودعت بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور الـ32، وبدأ الفريق مشواره من الدور التمهيدي "64" بملاقاة فريق بيج بوليتس وتخطاه (3-4) بركلات الترجيح، ثم ودع البطولة من دور الـ32 بعدما تغلب عليه فريق لوبي ستارز النيجيري، وذهب الفريق الكيني مباشرةً إلى دور 32 مكرر من البطولة، وقابل فريق نيو ستار وتخطاه في مجموع اللقائين (1-2).

سيبدأ المدرب كريستيان جروس بتشكيلته الذي اعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بالثنائي محمود علاء ومحمد عبد الغني في مركز قلب الدفاع، وسيقود الهجوم هجوم الفارس الأبيض في هذا اللقاء عمر السعيد، وخلفه الثلاثي كهربا، أوباما، إبراهيم حسن.

لايف - الأن (بدون تقطيع) مشاهدة مباراة الزمالك جورماهيا اليوم | (كورة لايف) شاهد بث مباشر مباراة الزمالك live ..يلا شوت

التشكيل | 4-2-3-1

محمود جنش

عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز

طارق حامد - فرجاني ساسي

محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن

عمر السعيد

الغيابات والتشكيل المتوقع للزمالك

لن يغيب عن الزمالك في هذا اللقاء أي لاعب بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفارس الأبيض أي لاعب آخر بداعي الإيقاف، لكن الخبر الجيد هو عودة محمود حمدي "الونش" بعد تعافيه من الإصابة، لكن من المتوقع أن لايشارك لعدم إكمال لياقته.