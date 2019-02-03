اونلاين | الاسطورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر yalla shoot | كورة ستار

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يدخل فريق الزمالك في مواجهة قوية أمام فريق جورماهيا الكينى، في أولى مبارياته بدور المجموعات بالمجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأحد، في مباراة، من العيار الثقيل وذلك اليوم الأحد الموافق الثالث من شهر فبراير لعام 2019 ميلاديا حين يلتقي الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق جورماهيا الكيني في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة في المباراة التي تقام بينهما في اللقاء ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية ، كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الكونفدرالية الإفريقية.

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احد قطبي كرة القدم في مصر فريق الزمالك يدخل مواجهة اليوم الصعبة امام نظيره جورماهيا بعدما نجح في تخطي عقبة اتحاد طنجة بطل المغرب في المباراة السابقة بعدما تفوق عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموع اللقائين، ويسعى الزمالك لمواصلة الانتصارات نحو سعيه للفوز باللقب ، لايف مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر اليوم الأحد.

مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف ويتصدر الزمالك المركز الاول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة ويسعى للفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة وتصدر مجموعته الإفريقية مبكرا ويعول الزمالك في مباراة اليوم على عدد من العناصر المؤثرة للفريق، مثل محمود كهربا ويوسف اوباما وخالد بوطيب، مشاهدة مباراة الزمالك ضد جورماهيا بث مباشر اليوم السبت 3-2-2019 في الكونفدرالية الإفريقية.

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وعلى الجانب الاخر فان فريق جورماهيا الكيني سيتسلح بعاملي الأرض والجمهور، يرغب في مباغتة الزمالك وتحقيق الفوز عليه من اجل التقدم في ترتيب المجموعة مبكرا لايف الان مشاهدة بث حي مباشر مباراة الزمالك vs جورماهيا اليوم الأحد 3 فبراير 2019، عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.