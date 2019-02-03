اونلاين | live kora | كورة لايف | بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا .. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم يوتيوب (الكونفدرالية)

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live kora | كورة لايف | بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا .. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم يوتيوب (الكونفدرالية)

تقدم "الخليج 365 الرياضي"، خدمة مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، بدور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي" الكونفيدرالية"، والتي تضم فرق "الزمالك، وجورماهيا الكيني، ونصر حسين داي الجزائري، وبترو أتلتيكو الأنجولي".

live kora | كورة لايف | بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا .. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم يوتيوب (الكونفدرالية)

- موعد المباراة:

تقام المبارة في الساعة الثالثة من عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، على ملعب " موي ستاديوم " بكينيا والذي يسع لقرابة 60 ألف متفرج.

وستذيع "الخليج 365 الرياضي" البث المباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا على الهواء مباشرة، في إطار تقديم خدمات متميزة لقرائها الكرام لمتابعة الأحداث لحظة بلحظة.

live kora | كورة لايف | بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا .. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم يوتيوب (الكونفدرالية)

- تشكيل الزمالك في مباراة اليوم سيكون كالتالي.

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة كريستيان جروس على التشكيل الذي يخوض به المواجهة والذي سيكون كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمد عبدالغني- محمود علاء - حمدي النقاز - عبدالله جمعة

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود كهربا - يوسف أوباما- إبراهيم حسن

خط الهجوم: عمر السعيد

live kora | كورة لايف | بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا .. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم يوتيوب (الكونفدرالية)

ويدخل الزمالك لقاء اليوم، من أجل تحقيق نتيجة ايجابية، في ضربة البداية بدور المجموعات للبطولة الإفريقية، التي يأمل الفارس الأبيض في حصدها لأول مره في تاريخه، بعد ان تغير مسماها لكأس الكونفيدرالية، بينما توج بلقبها الزمالك عام 2000 بمسماها القديم كأس الكئوس الإفريقية.

شاهد البث المباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الكونفيدرالية.

live kora | كورة لايف | بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا .. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم يوتيوب (الكونفدرالية)