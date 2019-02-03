شكرا لقرائتكم خبر عن بوطيب و كهرباء و أوباما يقودوا هجوم الزمالك والان مع التفاصيل

يواجه اليوم نادى الزمالك المصرى بقيادة كريستيان جروس نظيرة أمام جور ماهيا في اطار دور المجموعات من البطولة الكونفدرالية . أعلن المدير الفنى جروس عن تشكيلة فريقه اليوم و جائت كالآتى : الحارس: جنش الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - الونش - النقاز الوسط : طارق حامد - ساسي - ابراهيم حسن الهجوم : كهرباء - أوباما - بو طيب

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