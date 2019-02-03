شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي جاهز للمشاركة في الكلاسيكو والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكدت صحيفة "آس" الأسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة سيكون جاهز للمشاركة مع الفريق الكتالوني أمام ريال مدريد في كلاسيكو الكاس يوم الأربعاء القادم.

وكشفت الصحيفة الأسبانية، أن الورم الدموي في مكان اصابة ميسي اليوم قد انخفض بشكل كبير، وكذلك لا يشعر بالألم في المنطقة المصابة، وبشكل كبير جدا سيكون في قائمة البارسا للكلاسيكو يوم الاربعاء.

وتابعت، كل شيء يشير إلى أن ميسي سيتعافى بشكل كامل، ومتاح لإرنستو فالفيردي ضد ريال مدريد يوم الاربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس ملك أسبانيا الذي يقام على ملعب "كامب نو".

وسيطرت حالة من القلق على جماهير البارسا بعد إصابة ميسي في عضلة الفخذ خلال مباراة الأمس أمام فالنسيا حول إمكانية مشاركته في لقاء الكلاسيكو.

وكانت القرعة أوقعت برشلونة في مواجهة ريال مدريد بالدور نصف نهائي لكأس ملك أسبانيا، حيث تقام مباراة الذهاب على ملعب كامب نو يوم الأربعاء القادم، ومباراة العودة على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 27 من فبراير الجاري.

وتعادل البارسا بالأمس مع فالنسيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة 22 من الليجا.