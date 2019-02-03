شكرا لقرائتكم خبر عن الإنذارات تهدد ريال مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - قد يصبح فريق ريال مدريد بقيادة "سانتياجو سولارى"فى مأزق بسبب البطاقات الملونة المتراكمة على بعض الاعبين.

هذا وفقا لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية أن هناك ثلاثة لاعبين مهددين بالإيقاف وعدم المشاركة فى المباراة المقرر عقدها بديربي العاصمة أمام أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل 9 فبراير.

وقالت الصحيفة " أن سيرجيو راموس، لوكا مودريتش، وناتشو، كلاً منهم لديه 4 بطاقات صفراء، وفي حالة مشاركتهم اليوم الأحد أمام ألافيس والحصول على بطاقة جديدة سيتم إيقافه عن المشاركة في المباراة القادمة في "واندا متروبوليتانو".

وأضافت أن الأكثر أهمية من بين اللاعبين الثلاثة هو "راموس"؛ والذي يحظى بثقة "سولاري" في كل مباريات ريال مدريد خلال الموسم الحالي، خاصة وأنه القائد الذي يوجه زملاءه في الملعب لاتخاذ القرارات الصحيح..

وبالحديث عن وضع "مودريتش" و"ناتشو" قالت صحيفة ماركا "إن موقفهما فى هذا الموسم مختلف، فهم لا يشاركان بصفة مستمرة في المباريات مثل "راموس" لكن يستطيع المدرب الأرجنتيني إيجاد البديل المناسب لهما من اللاعبين المتواجدين في قائمة الفريق".

وكان سيرجيو راموس قد حصل على الإنذار الرابع أمام إسبانيول، وذلك عندما منع هجمة واعدة حين اعترض سبيل المهاجم ليوناردو بابتيستاو في الدقيقة 27.

وقدمت ريال مدريد طعن فى الإنذار إلى لجنة المنافسة بالإتحاد الإسبانى، إلا أنه قبل بالرفض.

والجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد يواجه، مساء اليوم الأحد، فريق ديبورتيفو ألافيس في إطار مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإسباني على ملعب "سانتياجو برنابيو".