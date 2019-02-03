شكرا لقرائتكم خبر عن مالك تشيلسي يهدد ساري بسبب مدرب توتنهام والان مع التفاصيل

الخليج 365- ذكرت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية أن نادي تشيلسي بقيادة مالكه رومان ابراموفيتش يرغب في التعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني الحالي لفريق توتنهام.

وكشفت صحيفة "إكسبريس"، أن مالك تشيلسي هدد المدير الفني الحالي للبلوز ماورسيو ساري بالإقالة في حالة عدم ضمان مركز مؤهل للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان تشيلسي يسعى للتعاقد مع بوتشينيو قبل بداية هذا الموسم، ألا أن مالك نادي توتنهام قطع الطريق على هذه المفاوضات بتجديد تعاقده مع الأرجنتيني لمدة 4 مواسم.

كما انتشرت في الفترة الأخيرة بعض الأخبار التي تؤكد رغبة مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات بوتشينيو أيضا، رغم الأداء المميز الذي يقدمه الفريق مع النرويجي سولشاير بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو.

يحتل توتنهام المركز الثاني حاليا على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 50 نقطة بفارق 5 نقاط عن اليونايتد صاحب المركز السادس.