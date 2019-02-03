شكرا لقرائتكم خبر عن كروس وكارفخال خارج قائمة ريال مدريد لمواجهة ألافيس بالليجا والان مع التفاصيل
الخليج 365- أعلن الأرجنتيني سانتياجو سولاي المدير الفني لريال مدريد عن قائمة فريقه المستدعاه لمواجهة ديبورتيفو ألافيس التي تقام اليوم ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الأسباني.
وشهدت القائمة عودة المهاجم ماريانو دياز بعد شفائه من الإصابة، بينما تغيب كلا من لوكا زيدان، فاران، كارفخال ، فاييخو ، فالفيردي، كروس وابراهيم دياز
وجاءت قائمة الفريق الملكي كالتالي.
ألتوبي، نافاس، كورتوا، راموس، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ريجولين، خافي سانشيز، مودريتش، كاسميرو، يورينتي،اسينسيو، إيسكو، سيبايوس، ماريانو، بنزيما، بيل، فاسكيز وجونيور.
يحتل ريال مدريد المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد ألافيس في المركز السادس برصيد 32 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر كروس وكارفخال خارج قائمة ريال مدريد لمواجهة ألافيس بالليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.