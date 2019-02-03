شكرا لقرائتكم خبر عن راشفورد يفوز بجائزة هدف الشهر في مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل
الخليج 365- أعلنت الصفحة الرسمية لمانشستر يونايتد على موقع التواصل الأجتماعي "تويتر" اختيار هدف ماركوس راشفورد لاعب الفريق أمام توتنهام كأفضل هدف في شهر يناير.
وتمكن راشفورد من تسجيل هدف الفوز للشياطين الحمر في شباك توتنهام بعد تمريرة سحرية من بول بوجبا في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي وانتهت 1 - 0.
وكان راشفورد تم اختياره بالأمس كأفضل لاعب في صفوف مانشستر يونايتد لشهر يناير الماضي، بعدما تمكن من تسجيل 3 أهداف مع الشياطين الحمر خلال منافسات الشهر.
ويواجه اليوم مانشستر يونايتد نظيره ليستر سيتي في المباراة التي تجمع بينهم على ملعب "كينج باور" ضمن منافسات الجولة 25 من البريميرليج.
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