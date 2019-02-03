انت الان تتابع الأهلي عن أزمة المؤجلات: نفس الأمر حدث مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م

تحدث طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أزمة خوض الفريق مؤجلاته بالدوري قبل مباراته أمام الزمالك، وذلك بعدما هاجم تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ترتيب مباريات الدوري الممتاز، وقال: «من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والفريق الأحمر حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول»، ليرد الأهلي بإرسال خطاب لاتحاد الكرة يخطره بأن النادي يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل.

وقال سليمان، خلال تصريحات إذاعية لراديو «9090»، صباح اليوم الأحد: «لدينا مباراة أمام إنبي يوم الثلاثاء المقبل في إطار مؤجلات الاسبوع الـ13، وخضنا مباراتين في الدور الثاني، ويتبقى لقاء الزمالك المقرر له في نهاية مارس المقبل»، موضحًا: «لماذا يتم إقحام الأهلي كطرف؟ تم تأجيل