انت الان تتابع الأهلي عن أزمة المؤجلات: نفس الأمر حدث مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م
تحدث طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أزمة خوض الفريق مؤجلاته بالدوري قبل مباراته أمام الزمالك، وذلك بعدما هاجم تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ترتيب مباريات الدوري الممتاز، وقال: «من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والفريق الأحمر حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول»، ليرد الأهلي بإرسال خطاب لاتحاد الكرة يخطره بأن النادي يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل.
وقال سليمان، خلال تصريحات إذاعية لراديو «9090»، صباح اليوم الأحد: «لدينا مباراة أمام إنبي يوم الثلاثاء المقبل في إطار مؤجلات الاسبوع الـ13، وخضنا مباراتين في الدور الثاني، ويتبقى لقاء الزمالك المقرر له في نهاية مارس المقبل»، موضحًا: «لماذا يتم إقحام الأهلي كطرف؟ تم تأجيل
وقال سليمان، خلال تصريحات إذاعية لراديو «9090»، صباح اليوم الأحد: «لدينا مباراة أمام إنبي يوم الثلاثاء المقبل في إطار مؤجلات الاسبوع الـ13، وخضنا مباراتين في الدور الثاني، ويتبقى لقاء الزمالك المقرر له في نهاية مارس المقبل»، موضحًا: «لماذا يتم إقحام الأهلي كطرف؟ تم تأجيل المباريات لمشاركتنا في بطولة دوري أبطال إفريقيا، نفس الأمر حدث مع الزمالك في 2016 عندما وصل إلى نهائي البطولة أمام صن داونز».
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وشهدت الساحة الرياضية خلال الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا بسبب ما يعرف بمؤجلات مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث وجه عدد من الأندية تساؤلات عن عدم لعب الفريق الأحمر مبارياته المؤجلة بانتظام وعدم المساس بتوقيت المباريات للفريق من قبل لجنة المسابقات، برئاسة عامر حسين.
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