الزمالك في مهمة صعبة بـ«أدغال إفريقيا» أمام جورماهيا

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الزمالك يسعى للمضى قدما نحو اللقب الإفريقي، الغائب عن جدران البيت الأبيض، كما يأمل مديره الفني جروس، لتحقيق الفوز الأول خارج الديار فى البطولات الإفريقية

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفًا على نظيره جورماهيا الكيني، في الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب «موى ستاديوم» ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، التي تضم مع الفارس الأبيض فرق جورماهيا الكيني، وبترو أتلتيكو الأنجولى، ونصر حسين داي الجزائري، ويدير المباراة تحكيميًا الموزمبيقي سيلسو الفاكو، وهو الذي أدار مباراة اتحاد طنجة والزمالك في المغرب في ذهاب دور الـ32 المكرر للبطولة، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات بالكونفيدرالية بعد تغلبه على نظيره اتحاد طنجة المغربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة لدور الـ32 مكرر من منافسات البطولة الإفريقية، فيما تأهل جورماهيا الكيني بعدما فاز على نظيره نيو ستار دي دوالا الكاميروني، بهدفين مقابل هدف، في الجولة السابقة. ويسعى

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات بالكونفيدرالية بعد تغلبه على نظيره اتحاد طنجة المغربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة لدور الـ32 مكرر من منافسات البطولة الإفريقية، فيما تأهل جورماهيا الكيني بعدما فاز على نظيره نيو ستار دي دوالا الكاميروني، بهدفين مقابل هدف، في الجولة السابقة. ويسعى الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، لتقديم مباراة قوية، وذلك للمضى قدما نحو اللقب الإفريقي، الغائب عن جدران البيت الأبيض، كما يسعى جروس، لتحقيق الفوز الأول خارج الديار فى البطولات الإفريقية، حيث خاض مع الزمالك مباراتين خارج ملعبه، وفشل فى الفوز بكلتيهما، في ظل الخسارة من القطن التشادي في دور الـ32 فى تشاد 2-0، وفي دور الـ32 المكرر تعادل في المغرب أمام اتحاد طنجة سلبيًا.

وعلى الجانب الآخر يأمل فريق جورماهيا الكيني في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز على الزمالك، وخطف صدارة ترتيب المجموعة الرابعة.

- تاريخ المواجهاتويدخل الفارس الأبيض مواجهة جورماهيا الكينى، بسجل حافل في تاريخ مواجهاته مع أندية كينيا، والتي جمعته بها 11 مباراة مع أندية "جور ماهيا ونزويا شوجار وتوسكر وأولينزى ستارز"، وحقق الزمالك الفوز على الفرق الكينية في 9 مباريات وتعادل فى مباراة وهزم في مباراة. - تاريخ المواجهاتويدخل الفارس الأبيض مواجهة جورماهيا الكينى، بسجل حافل في تاريخ مواجهاته مع أندية كينيا، والتي جمعته بها 11 مباراة مع أندية "جور ماهيا ونزويا شوجار وتوسكر وأولينزى ستارز"، وحقق الزمالك الفوز على الفرق الكينية في 9 مباريات وتعادل فى مباراة وهزم في مباراة. أما عن تاريخ مواجهاته أمام جورماهيا، فقد التقى الفريقان في 5 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في لقاء وتلقى هزيمة في أخرى، فيما انسحب الفريق الكيني في مباراة عام 1984، سجل الزمالك 8 أهداف في فريق جورماهيا واستقبل منه 3 أهداف. - مكافآت ضخمةووضع مسئولو الزمالك مكافآت مضاعفة للاعبين حال تحقيق الفوز خارج الأرض في دور المجموعات، لتحفيز اللاعبين والشد من أزرهم على تحقيق الانتصار، رغبة في حصد النقاط الـ9 الكاملة في الدور الأول من دور المجموعات، وذلك لعدم الدخول في حسابات معقدة بالإضافة إلى خوض لقاءين خارج الأرض في الدور الثاني من دور المجموعات وهو ما يزيد من صعوبة المنافسة. - مكافآت ضخمةووضع مسئولو الزمالك مكافآت مضاعفة للاعبين حال تحقيق الفوز خارج الأرض في دور المجموعات، لتحفيز اللاعبين والشد من أزرهم على تحقيق الانتصار، رغبة في حصد النقاط الـ9 الكاملة في الدور الأول من دور المجموعات، وذلك لعدم الدخول في حسابات معقدة بالإضافة إلى خوض لقاءين خارج الأرض في الدور الثاني من دور المجموعات وهو ما يزيد من صعوبة المنافسة.

- جروس يرفع حالة الطوارئورفع جروس المدير الفني للفريق الأبيض حالة الطوارئ، بحثًا عن انطلاقة طيبة وقوية في بداية المشوار، حيث وضع بعض الملاحظات قبل لقاء اليوم ويميل للعب بخطة متوازنة دون الانجراف الهجومي خاصة أن نظام دور المجموعات يختلف عن الأدوار الأولى والذهاب والإياب وهدف واحد يكفي الفريق للخروج بالـ3 نقاط. - جروس يرفع حالة الطوارئورفع جروس المدير الفني للفريق الأبيض حالة الطوارئ، بحثًا عن انطلاقة طيبة وقوية في بداية المشوار، حيث وضع بعض الملاحظات قبل لقاء اليوم ويميل للعب بخطة متوازنة دون الانجراف الهجومي خاصة أن نظام دور المجموعات يختلف عن الأدوار الأولى والذهاب والإياب وهدف واحد يكفي الفريق للخروج بالـ3 نقاط. ووضع المدرب ملاحظاته من خلال مشاهدة بعض المباريات للمنافس وكان على رأسها الأداء الجماعي المنظم بالإضافة إلى الطابع الحماسي لهم بشكل كبير، لذلك توقع أن يبدأ جورماهيا بشكل ضاغط والاعتماد على الجانب الحماسي ومحاولة إحراز هدف مبكر لذلك طالب لاعبيه بالهدوء والتركيز الكامل واستغلال عامل الخبرات لهم في ترجيح كفتهم على الفريق الكيني.

- قائمة الزمالكواستدعى الجهاز الفني للزمالك للقاء اليوم كلا من: محمود عبد الرحيم جنش- عماد السيد - عمر صلاح - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الغني - بهاء مجدي - عبد الله جمعة - حازم إمام - حمدي النقاز - طارق حامد - فرجانى ساسي - محمد حسن - محمود عبد العزيز - محمود عبد المنعم كهربا - إبراهيم حسن - يوسف أوباما - محمد عنتر - عمر السعيد - خالد بو طيب - حميد أحداد. - قائمة الزمالكواستدعى الجهاز الفني للزمالك للقاء اليوم كلا من: محمود عبد الرحيم جنش- عماد السيد - عمر صلاح - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الغني - بهاء مجدي - عبد الله جمعة - حازم إمام - حمدي النقاز - طارق حامد - فرجانى ساسي - محمد حسن - محمود عبد العزيز - محمود عبد المنعم كهربا - إبراهيم حسن - يوسف أوباما - محمد عنتر - عمر السعيد - خالد بو طيب - حميد أحداد.

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