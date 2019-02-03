انت الان تتابع كيف يخطط مدافع ويستهام لإيقاف محمد صلاح؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سيد ٠٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

كشف عيسى ديوب، مدافع ويستهام يونايتد الإنجليزي، عن خططه للتعامل مع سرعة وقوة الدولي المصري، محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، قُبيل المباراة الهامة والمرتقبة بين الفريقين، على الملعب الأوليمبي في العاصمة لندن، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الإثنين، لحساب الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف الفريق اللندني نظيره الريدز المتربع على صدارة جدول ترتيب البريميرليج، وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية بعد خيبات متتالية بخسارته لآخر 3 مباريات بكل البطولات.

وأكد ديوب خلال مقابلة مع موقع ناديه الرسمي، اليوم الأحد، أن مهمة مراقبة محمد صلاح ستكون صعبة للغاية خلال لقاء الفريقين، موضحًا: «أعتقد أن بإمكاننا إيقافهم، سألعب المباراة مثل أي مباراة أخرى، نعلم أن صلاح لاعب كبير، لكن بالنسبة لي سأستعد مثل باقي المباريات وسألعب بنفس الطريقة». وتابع صاحب