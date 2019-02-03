انت الان تتابع كيف يخطط مدافع ويستهام لإيقاف محمد صلاح؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سيد ٠٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
كشف عيسى ديوب، مدافع ويستهام يونايتد الإنجليزي، عن خططه للتعامل مع سرعة وقوة الدولي المصري، محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، قُبيل المباراة الهامة والمرتقبة بين الفريقين، على الملعب الأوليمبي في العاصمة لندن، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الإثنين، لحساب الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف الفريق اللندني نظيره الريدز المتربع على صدارة جدول ترتيب البريميرليج، وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية بعد خيبات متتالية بخسارته لآخر 3 مباريات بكل البطولات.
وأكد ديوب خلال مقابلة مع موقع ناديه الرسمي، اليوم الأحد، أن مهمة مراقبة محمد صلاح ستكون صعبة للغاية خلال لقاء الفريقين، موضحًا: «أعتقد أن بإمكاننا إيقافهم، سألعب المباراة مثل أي مباراة أخرى، نعلم أن صلاح لاعب كبير، لكن بالنسبة لي سأستعد مثل باقي المباريات وسألعب بنفس الطريقة». وتابع صاحب
وتابع صاحب الـ(22 عامًا): «قبل كل مباراة أشاهد مقاطع للمهاجمين الذين سأواجههم لأعرف ما يفضلونه وما لا يفضلونه، لاعب كبير مثل محمد صلاح يمكنه فعل أي شيء.. من الصعب إيقافه لكنه ليس مستحيلًا».
ويتربع صلاح على عرش هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 16 هدفًا، بعيدًا بهدف واحد فقط عن مهاجم أرسنال بيير إيمريك أوباميانج وهدفين عن المصاب هاري كين، فيما دخل مؤخرًا إيدين هازارد الصراع بعد ثنائيته أمس موصلًا جعبته من الأهدف إلى الرقم 12.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف يخطط مدافع ويستهام لإيقاف محمد صلاح؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.