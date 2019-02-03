الان تتابع مشاهدة مباراة الزمالك المصري وجورماهيا الكيني بث مباشر في كأس الكونفدرالية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

تقدم لكم الخليج 365 مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر ، اليوم الأحد 3-2-2019، ضمن مباريات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية.

مشاهدة مباراة الزمالك المصري وجورماهيا الكيني بث مباشر في كأس الكونفدرالية

ويقع الزمالك فى المجموعة الرابعة من مجموعات البطولة بجانب كل من نصر حسين داى الجزائرى، وبترو أتلتيكو الأنجولى.

مشاهدة مباراة الزمالك المصري وجورماهيا الكيني بث مباشر في كأس الكونفدرالية

استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للنادي الملكي بشكل كبير على تشكيل الزمالك اليوم ، الذي يخوض به مباراة جورماهيا الكيني.

مشاهدة مباراة الزمالك المصري وجورماهيا الكيني بث مباشر في كأس الكونفدرالية

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي: حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم “جنش”، خط الدفاع: بهاء مجدي – محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز، خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي، ثلاثي قبل المهاجم: إبراهيم حسن – يوسف إبراهيم “أوباما” – محمود عبدالمنعم “كهربا”، المهاجم: عمر السعيد.

مشاهدة مباراة الزمالك المصري وجورماهيا الكيني بث مباشر في كأس الكونفدرالية

المباراة: الزمالك المصري ضد جورماهيا الكيني دور المجموعات في كأس الكونفدرالية

الملعب: مركز موي الدولي الرياضي في نيروبي

التوقيت: اليوم الموافق 3-2-2019 في تمام الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة 4:00 مساءا بتوقيت مكة المكرمة

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