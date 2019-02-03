شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الزمالك الرسمي أمام جورماهيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، التشكيل الذي سيخوض مباراة جورماهيا الكيني، في افتتاح دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي ستنطلق في تمام الساعة الثالثة عصرًا. وضم تشكيل الزمالك كل من: حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش خط الدفاع: محمود علاء- محمود حمدي الونش- عبدالله جمعة- حمدي النقاز خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- محمود كهربا- إبراهيم حسن- يوسف أوباما خط الهجوم: خالد بوطيب ويتواجد على دكة البدلاء: عماد السيد- محمد عبدالغني- بهاء مجدي- حازم إمام- محمود عبدالعزيز- عمر السعيد- حميد أحداد.

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