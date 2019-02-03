شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف مرانه اليوم استعدادًا لمواجهة إنبي بالدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأحد، مرانه استعدادًا لمواجهة إنبي المقرر لها مساء بعد غدٍ الثلاثاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على سيمبا التنزاني أمس السبت، بخماسية نظيفة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته المحلية أمام إنبي بعد الفوز في آخر 3 مواجهات أمام سموحة والمقاصة ووادي دجلة.
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