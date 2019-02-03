شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة «كاف» تعاين أعمال تطوير استاد القاهرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت لجنة معاينة ملاعب بطولة الأمم الأفريقية 2019، التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في معاينة استاد القاهرة، لمتابعة أعمال الصيانة به استعدادا للبطولة.

على أن تتوجه اللجنة بعد ذلك لتفقد باقي الملاعب التي حددها اتحاد الكرة في الملف الخاص به، وهى استادات القاهرة والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد.

يذكر أن مصر فازت بتنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 بعد منافسة مع جنوب أفريقيا.

محمد فضل مع لجنة متابعة ملاعب أمم أفريقيا

محمد فضل مع لجنة متابعة ملاعب أمم أفريقيا