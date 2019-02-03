مصر تحصد 13 ميدالية متنوعة في بطولة الفجيرة للتايكوندو

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حصدت البعثة المصرية حتى الآن 13 ميدالية متنوعة في بطولة الفجيرة للتايكوندو للشباب والناشئين، حيث حصلت بعثة الشباب على 5 ميداليات متنوعة (ذهبيتان – فضيتان – برونزية)، وحصدت بعثة الناشئين 8 ميداليات متنوعة ( 3 ذهبيات – 3 فضيات – برونزيتان).

وجاءت الميداليات التي حصدتها البعثة المصرية على النحو التالي بالنسبة للشباب : آية شحاتة ذهبية وزن ( -63 ) كجم شابات، نور مصطفي ذهبية وزن (+ 68) كجم شابات، أحمد وليد بركات فضية وزن (-68) كجم شباب، محمود محمد فضية وزن (-73 ) كجم شباب، عمر كريم المدني برونزية وزن (+ 78) كجم شباب.

وجاءت ميداليات الناشئين على النحو التالي: حور عبد الكريم ذهبية وزن (-33) كجم ناشئات، جودي خالد محمد ذهبية وزن (-44) كجم ناشئات، هنا البواب برونزية وزن (-47) كجم ناشئات، محمد عبده رفعت فضية وزن (-33) كجم ناشئين، مازن أبو النعمان برونزية وزن (-37) كجم ناشئين، يوسف الشرقاوي فضية وزن (-53) كجم ناشئين، يوسف هيثم حاتم ذهبية وزن (-57) كجم ناشئين ، محمد علي فضية وزن (+ 65) كجم ناشئين.

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