أ ش أ

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، اليوم الأحد، أولى مبارياته في دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية سعيا لتحقيق اللقب الأفريقي الغائب عن خزائن القلعة البيضاء، والعودة لمنصات التتويج الأفريقية بعد غياب 17 عاما منذ حصوله على بطولة دوري الأبطال في عام 2002 .

وتأهل الزمالك لدور المجموعات بعد تخطيه دور الـ32 بفوزه على القطن التشادي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة 7-2 بعد الفوز في القاهرة بسباعية والخسارة في نجامينا بهدفين في نهاية اللقاء، ثم تخطى دور الـ 32 مكرر بعدما فاز على اتحاد طنجة المغربي في مجموع المباريتين بنتيجة 3-1 بعدما تعادل في المغرب سلبيا وفاز في القاهرة.

ويسعى الزمالك لتحقيق فوزه الأول خارج الديار في بطولة العام الحالي مدعوما في ذلك بكتيبة من النجوم المتألقين هذا الموسم على الساحة المحلية، حيث يحتل الفريق صدارة الدوري الممتاز.

وفي الوقت نفسه، يعود لتشكيل الفريق في مباراة اليوم كل من حارسه الأساسي محمود جنش، الذي غاب عن آخر مباريات الفريق أمام المقاصة للإيقاف وحمدي النقاز المدافع الأيمن التونسي الذي غاب عن نفس اللقاء لظروف خاصة.

ويسعى الزمالك للفوز باللقاء لتوجيه رسالة شديدة اللهجة للمنافسين منذ بداية دور المجموعات بتحقيق انتصار اليوم خارج أرضه، لتسهيل مشواره في دور المجموعات.

ويعتمد الفريق على العديد من مفاتيح اللعب بداية من حمدي النقاز وعبد الله جمعة على الجانبين الأيمن والأيسر والمدافع الهداف محمود علاء مرورا بفرجاني ساسي رمانة ميزان الفريق، والخط الأمامي المكون من محمود كهربا وإبراهيم حسن ويوسف أوباما ورأس الحربة عمر السعيد.

على صعيد آخر، يطمح الزمالك لمواصلة انتصاراته على الفرق الكينية في البطولات الأفريقية، إذ فاز الأبيض من قبل في 9 مرات، وتعادل في لقاء وحيد وخسر مثله.

وبشكل خاص، واجه الزمالك جورماهيا 6 مرات، فاز الأبيض في 3 منها، وتعادل مرة، وخسر أخرى، وانسحب الفريق الكيني قبل إحدى المباريات.

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يسعى لتحقيق أول فوز خارج أرضه فى الكونفيدرالية 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.