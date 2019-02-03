شكرا لقرائتكم صور .. وفد كاف يتفقد استاد القاهرة لمتابعة تحضيرات أمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام وفد من الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، بزيارة إستاد القاهرة اليوم، الاحد، لمتابعة عمليات تطوير الملعب الذي يستضيف مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين.

واصطحب وفد "الكاف" في زيارة إستاد القاهرة، أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمد فضل مدير بطولة كأس الامم الافريقية.

حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" 12 أبريل المقبل موعداً لإقامة حفل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر الصيف المقبل.

وأوضح "الكاف"، عبر موقعه الرسمى، أن قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية ستقام بمنطقة الأهرامات يوم 12 أبريل المقبل.

وتشهد النسخة المقبلة من مسابقة كأس الأمم الأفريقية مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى فى التاريخ، علماً بأن منتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الحصول على اللقب القاري "7 مرات".