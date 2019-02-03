شكرا لقرائتكم وست هام ضد ليفربول.. الريدز لاستعادة الانتصارات والابتعاد بالصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد ليفربول المحترف في صفوفه النجم المصرى محمد صلاح استعدادا لخوض مواجهة وست هام غداً الإثنين فى الجولة الـ 25 من الدورى الإنجليزى، من أجل تحقيق الفوز ومواصلة تربعه علي قمة البطولة وقطع شوطا نحو استعادة لقب البريميرليج الغائب عن قلعة الأنفيلد منذ زمن بعيد.

ليفربول يعتلي صدارة الدوري الإنجليزي



قبل مباراة وست هام ضد ليفربول، فإن الريدز يعتلي صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، متفوقاً بفارق خمس نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفاً، متفوقاً بفارق هدف وحيد على أوباميانج لاعب أرسنال بفارق هدف وحيد، وبفارق "هدفين" على هاري كين قائد توتنهام.

مباريات ليفربول في فبراير



مباراة وست هام ضد ليفربول هي ضربة البداية لفريق يفتتح ليفربول في شهر فبراير الحالي ، وبعدها يستضيف ليفربول نظيره بورنموث بملعب "أنفيلد" في التاسع من فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ليفربول سيعود إلى أجواء منافسات دوري ابطال اوروبا عندما يستضيف بايرن ميونخ الألماني يوم 19 فبراير الجاري بملعب "أنفيلد"، في "ذهاب" دور الـ 16 قبل أن يحل ضيفاً على مانشستر يونايتد يوم 24 من الشهر ذاته بمباراة الكلاسيكو التي تجمعهما بملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويختتم ليفربول مشواره في شهر فبراير الحالي بمواجهة واتفورد على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

مدافع وست هام يتحدث عن صعوبة مباراة ليفربول



كشف المدافع الفرنسي عيسي ديوب وست هام أن مباراة وست هام ضد ليفربول ستكون صعبة، قائلا: "مباراة ليفربول من أصعب الإختبارات التي يمكن أن نواجهها في مسابقة الدوري الإنجليزي بجانب مانشستر سيتي، ليفربول فريق جيد للغاية ويضم أحد أفضل المهاجمين في العالم وهو محمد صلاح".

أضاف مدافع وست هام يونايتد "المباراة أمام ليفربول ستكون صعبة، لكننا سنسعى لتحقيق الفوز من أجل إسعاد الجماهير التي تحرص دوماً على مساندتنا".

كلوب يتحدث عن مباراة وست هام ضد ليفربول



أكد الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول على نسيانه نتيجة التعادل أمام ليستر سيتى يوم الأربعاء فى الدورى الإنجليزى، وشدد على ضرورة الفوز على وست هام يوم الإثنين المقبل فى الجولة الـ 25 من المسابقة.

وتحدث كلوب فى المؤتمر الصحفى الخاص بلقاء وست هام قائلا "أنا لم أحتفل يوماً ما بخسارة فريق أو إضاعته للنقاط، أنا لم أطلب من أحداً أن يزيل الثلوج من جانب واحد فقط من الملعب، كل مباراة الآن هى بمثابة أهم مباراة في الموسم، فى بعض اللحظات أنت تحتاج إلى القليل من الحظ وقرارات تحكيم صحيحة، لم نكن محظوظين بـ بعض القرارات أمام ليستر سيتى، نحن لا نعول على ذلك ولكن هذه حقيقة."

"عندما إستيقظت صباح يوم الخميس وكانت الشمس تشرق من جديد، ونحن كُنّا على أستعداد للقتال مرة أخرى".