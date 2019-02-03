شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بو طيب يقود الزمالك أمام جورماهيا الكينى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، تشكيل مواجهة جورماهيا الكينى، فى المباراة المقرر انطلاقها فى الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب موى ستاوديوم فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، ويتواجد أبناء ميت عقبة وجورماهيا المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبهما كلا من: "نصر حسين داى الجزائرى، وبترو أتلتيكو الأنجولى".

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وإبراهيم حسن وأوباما وكهربا.

وفى الهجوم: خالد بوطيب.