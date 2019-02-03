شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحرك إلى ملعب مباراة جورماهيا الكينى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرك فريق الزمالك من فندق إقامته بالعاصمة الكينية نيروبى إلى ملعب مواجهة جورماهيا، فى المباراة المقرر انطلاقها فى الثالثة عصر اليوم الأحد على ملعب موى ستاوديوم.

وتأتى مواجهة الزمالك مع جورماهيا الكينىفى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، حيث يتواجد أبناء ميت عقبة وبطل كينيا ضمن المجموعة الرابعة التى تضم إلى جانبهما كلا من:" نصر حسين داى الجزائرى، بترو أتلتيكو الأنجولى".

وجاء تحرك فريق الزمالك إلى ملعب مواجهة جورماهيا بعد الانتهاء من المحاضرة الفنية التى ألقاها السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض فى فندق الإقامة.