شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. غذاء لاعبو الزمالك قبل مواجهة جورماهيا الكينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشيف خالد السيد الخاص ببعثة الزمالك فى كينيا عن مكونات غذاء الفريق الأبيض قبل مواجهة جورماهيا الكينى، حيث جاء عبارة عن قطع من الفراخ بجانب بطاطس مهروسة وأرز ابيض ومكرونة بالإضافة إلى الفواكه.

ويلتقى الزمالك مع جورماهيا الكينى، فى الثالثة من عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، على ملعب موى ستاوديوم فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، ويتواجد أبناء ميت عقبة وجورماهيا المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبهما كلا من:" نصر حسين داى الجزائرى، بترو أتلتيكو الأنجولى".



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