شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يدرس إنبى بالفيديو قبل مواجهة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ جهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي دراسة فريق إنبي اليوم، استعدادا لمواجهته المرتقبة بعد غدٍ الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وحصل الجهاز الفني على مجموعة من شرائط الفريق البترولي؛ لرصد نقاط القوة والضعف في صفوفه لتحفيظ اللاعبين خطة المباراة.

ويبدأ الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة فريق إنبي التي تقام مساء بعد غد الثلاثاء.

وكان الأهلي قد فاز أمس على سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا مساء غدٍ الاثنين؛ استعدادا لمواجهة إنبي المقرر لها بعد غد الثلاثاء.

ويبدأ الأهلي اليوم الأحد استعداداته لمواجهة فريق إنبي التي تقام مساء بعد غد الثلاثاء.