شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يجهز لاعبى الأهلى فنيا ونفسيا قبل لقاء إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، محاضرة فنية مع لاعبى الفريق قبل مران اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وتشهد المحاضرة الحديث حول بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة سيمبا التنزانى أمس، والتى حسمها الأهلي 5-0 فى إطار منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

كما تشهد المحاضرة تجهيز لاعبى الأهلي فنيًا ونفسيًا لمواجهة فريق إنبى، المقرر لها مساء بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات مسابقة الدورى الممتاز.