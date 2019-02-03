شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا سوبر كورة تكشف أسرار الوجبة الأخيرة للزمالك قبل مواجهة جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث خالد السيد، الشيف الخاص ببعثة نادى الزمالك فى نيروبى العاصمة الكينية، عن الوجبة الأخيرة للفريق قبل مواجهة جورماهيا، فى الجولة الافتتاحية من مجموعات بطولة الكونفدرالية.

لمعرفة تفاصيل وجبة الزمالك الأخيرة قبل ساعات من المباراة على الرابط التالي: